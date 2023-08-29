انفعل الإعلامي تامر أمين، على الهواء وذلك بعدما شاهد مقتطفات من الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه ملحن يقرأ القرآن على أنغام الموسيقى وآلة العود.

وطالب خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، بوقف عرض مقطع الفيديو، قائلًا: «استفغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.. إيه ده؟! هي وصلت للمرحلة دي!».

وأعرب عن رفضه لتبريرات البعض بأن غرض الملحن هو تعليم المقامات، متسائلًا: «هو إحنا أول مرة نتعلم تجويد وقراءة قرآن؟ الأزهر الشريف به علامات التجويد والترتيل والقراءة زي ما الكتاب بيقول من غير استخدام آلات».

وأضاف: «انتشار هذا المقطع قد يدفع البعض مستقبلًا إلى استخدام آلات أخرى كالطبول أو توزيع آيات القرآن في الاستوديوهات – استغفر الله العظيم – يخرب بيت التريند ومواقع التواصل كلها»، بحسب وصفه.

وقال إن تصوير هذا الفيديو ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعي، دليل على رغبة صاحبه في تحقيق الانتشار والشهرة، مختتمًا: «هزروا والعبوا وبهدلوا نفسكم من أجل هوس التريندات أنتم حرين، لكن إلا المقدسات والقرآن وآياته».

وأثار فيديو لملحن يقرأ القرآن على أنغام الموسيقى، وآلة العود بهدف تعليم المقامات للقراء، ضجة واسعة خلال الساعات الماضية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المصور، الذي انتشر بشكل واسع، قراءة الملحن آيات من القرآن الكريم، برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات، ما أثار غضبا واسعا، ودفع البعض لطلب التحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن.