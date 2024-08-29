تزايد فترات انقطاع الكهرباء بأوكرانيا بسبب هجمات روسية على قطاع الطاقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشركة المشغلة لمرافق الطاقة الحكومية "أوكرينيرجو"، اليوم الخميس، إن أوكرانيا زادت بشكل كبير من فترات انقطاع الكهرباء الطارئة، التي تم فرضها بعد غارات جوية روسية استمرت لعدة ليالي مستهدفة قطاع الطاقة في البلاد.

وأضافت الشركة في بيان إن الكهرباء ستنقطع عن المستهلكين في كييف و11 منطقة أخرى في شرقي ووسط أوكرانيا، تشمل خاركوف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وزابورجيا، لفترة زمنية ممتدة.

وأفادت شركة "أوكرينيرجو" إن الخطط السابقة لفترات الانقطاع المرحلي للكهرباء قد تم تعليقها مؤقتا.

وأفادت تقارير أن ذلك يعني، بالنسبة للعديد من الأحياء في كييف، أنه لن تتوفر الكهرباء إلا لمدة حوالي 12 ساعة طوال اليوم.

وفي العديد من الشقق، يتم قطع إمدادات المياه مع الكهرباء.

وتواصل العديد من المحلات التجارية والمطاعم والبنوك اتباع عمليات طوارئ باستخدام مولدات الديزل.

وكان الجيش الروسي قد ألحق مزيدا من الضرر بمنظومة الطاقة في أوكرانيا بغارات جوية مكثفة يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال الجيش الأوكراني إنه تمكن من صد صاروخين من أصل ثلاثة صواريخ، و60 طائرة مسيرة من أصل 74 طائرة أطلقت خلال الليل .

ويُذكر أن روسيا ألحقت أضرارا بالغة بالفعل بالعديد من محطات الطاقة الأوكرانية في الربيع، ونتيجة لهذا، تزايدت المخاوف في أوكرانيا بشأن مواجهة شتاء ثالث بالغ الصعوبة خلال الحرب.