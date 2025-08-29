زيلينسكي يسعى لعقد محادثات مع ترامب وقادة أوروبيين بشأن بطء تقدم جهود السلام مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن المسؤولين الأوكرانيين يسعون لعقد اجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين الأسبوع المقبل لمناقشة المستجدات الأخيرة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات مع روسيا.

وتأتي هذه الاجتماعات المقترحة على ما يبدو بهدف إضفاء زخم للجهود الرامية للتوصل إلى سلام، في الوقت أعرب فيه زيلينسكي عن استيائه مما وصفه بغياب الانخراط البناء من جانب روسيا في العملية، بينما تواصل شن هجمات جوية مدمرة على المناطق المدنية.

وقال زيلينسكي في إفادة صحفية إن مدير مكتبه، أندريه يرماك، من المتوقع أن يلتقي اليوم الجمعة في نيويورك بالمبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، لمناقشة التحضيرات للاجتماعات المقبلة.

وصرح زيلينسكي للصحفيين في كييف بأنه يتوقع "عقد عدة اجتماعات في أماكن مختلفة" مع قادة أوروبيين الأسبوع المقبل.