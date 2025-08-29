ميرتس يحذر من إمكانية استمرار حرب أوكرانيا عدة أشهر ويدعو إلى محادثات مع الولايات المتحدة

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إنه يهدف إلى عقد محادثات بين مسؤولين أوروبيين وأمريكيين حول الحرب في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرا من أن الصراع قد يستمر لـ "عدة أشهر."

وتابع ميرتس في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب المحادثات الفرنسية الألمانية في تولون: "أدعو بشدة أن نناقش نحن – أقصد الأوروبيين مع الحكومة الأمريكية – الخطوات القادمة معا بعناية."

وأوضح ميرتس أن الهدف ينبغي أن يشمل أيضا عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي – "بمشاركة أطراف أخرى في المحادثات إذا دعت الحاجة."

وأضاف ميرتس: "مع ذلك، ليس لدي أي أوهام، فمن الممكن أن تستمر هذه الحرب لعدة أشهر أخرى."

وقال ميرتس: "في كل الأحوال، يجب أن نكون مستعدين لذلك. ونحن مستعدون لذلك – بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الأوروبيين، ومع الأمريكيين، وكذلك أيضا مع تحالف الراغبين."

وأكد ميرتس على أن الحفاظ على وحدة التحالف المكون من نحو 30 دولة يمثل مهمة عاجلة.

وأشار ميرتس أيضا إلى أن فرض رسوم جمركية إضافية ضد الدول التي تدعم روسيا قيد المناقشة في الولايات المتحدة.

وقال المستشار الألماني: "سأكون مؤيدا جدا لذلك إذا تمكنت الحكومة الأمريكية من القيام بهذا الأمر."

وشدد ميرتس: "لن نترك أوكرانيا في وضع حرج."