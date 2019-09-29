ارتفاع أعداد المصابين بمرض الكوليرا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن عدد المصابين بمرض الكوليرا، في ولايتي "النيل الأزرق" (جنوب السودان)، وسنار (شمال النيل الأزرق)، ارتفع إلى 215 حالة، منذ 28 أغسطس الماضي، مؤكدة أنه لم تُسجل أية وفيات جديدة، عدا 8 حالات منذ الأسبوع الماضي.

وذكر تقرير عرض في اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة انتشار وباء الكوليرا اليوم الأحد، بحضور وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم، أن النيل الأزرق سجلت 5 إصابات جديدة، فيما سجلت سنار 8 إصابات جديدة.. مشيرا إلى تنفيذ العديد من الإجراءات لمكافحة المرض، والقضاء عليه بالولايتين، مع التصدي لعدم انتقاله لولايات أخرى.

ووجه وزير الصحة السوداني بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف، بكل المحليات، عبر زيادة أنشطة تعزيز الصحة، بما يسهم في عمليات مكافحة المرض، فضلا عن تحديد أوجه القصور.