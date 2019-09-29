قوافل بنك الطعام تطلق قافلة للقرى الأكثر احتياجا بمطروح

إدخال الفرحة على 2700 طفل بالملابس والشنط المدرسية

توزيع كراتين غذائية وبطاطين وملابس على المستحقين فى سيوة وبرانى

أطلقت إدارة القوافل والإغاثة بنك الطعام المصرى قافلة ضخمة إلى تجمعات ووديان مدينة برانى بمحافظة مرسى مطروح، تستهدف القافلة الحالات الأكثر فقرا وأشد احتياجا داخل التجمعات والوديان الجبلية بمدينة برانى حتى حدود السلوم والتجمعات والوديان الجبلية بمدينة سيوة والجارة.

قالت دعاء محمود رئيس إدارة القوافل والإغاثة ببنك الطعام المصرى إن القافلة متكاملة تشمل جميع احتياجات القرى من الأغذية والملابس والبطاطين والشنط والأدوات المدرسية إلى جانب قافلة طبية.

وأضافت أنه تم توزيع 450 كرتونة لبنك الطعام المصرى و600 كيلو لحم و150 بطانية و1400 علبة لبن اطفال، مشيرة إلى أنه تم خلال القافلة أيضا تجهيز 4 عرائس وتوزيع 70 ألف جنيه إعانات وتسديد مصروفات المدارس، مؤكدة فى الوقت ذاته أن القافلة شملت أيضا تغطية 12 مدارس من أشد المدارس احتياجا داخل المركزين برانى وسيوة بعدد 2700 طفل حيث تم توزيع 776 طقم أطفال و776 شنطة مدرسية و2700 حذاء اطفالى و2700 تى شيرت اطفالى و2700 أدوات مدرسية.

وأكدت أن القافلة شملت الجانب الطبى البشرى والبيطرى حيث تم اجراء الكشف على 350 حالة اطفال و160 حالة رمد وتوفير 25 نظارة طبية مجانية وإجراء 126 تحليلا طبيا إلى جانب صرف 400 روشتة أدوية بمبلغ 40 الف جنيه، وإجراء 1200 كشف بيطرى مع توجيه إرشادات زراعية.

وأوضحت رئيس ادارة القوافل ببنك الطعام المصرى أن المناطق والوديان التى تم التوزيع عليها هى مركز ومدينة سيدى برانى وهى من المناطق الأكثر فقرا واشد احتياجا، توجد بها العديد من الوديان والتجمعات البدوية داخل الجبال، حدود برانى تنتهى مع حدود السلوم ومع الحدود الليبية، ويتبع مركز مدينة برانى 5 قرى هى شماس، أبو اسطبل، الزويدة، أبو مرزوق، الفاخرى، القطرانى، الظافر، أبو مزهود، ويبلغ عدد سكانها حوالى 28,049 نسمة، إلى جانب وديان وتجمعات ومدارس مدينة سيوة وصولا إلى حدود ليبيا، وأيضا وديان وتجمعات ومدرسة الجارة التابعة لمركز سيوة.

ويعد نشاط القوافل ضمن أنشطة بنك الطعام المصرى التى تساهم فى تحقيق محاور وأهداف البنك وهى الوصول إلى المستحقين الأكثر احتياجا، وتأهيل وتدريب القادرين منهم على العمل، التوعية بعدم إهدار الطعام وتعزيز الاستثمار لضمان استمرار مجهودات وعطاء وأنشطة وبرامج البنك للمساهمة فى القضاء على الجوع.

ويسعى بنك الطعام المصرى من خلال هذه القوافل تخفيف وطأة الفقر على الكثير من الاسر الاكثر احتياجا ومدها بالاحتياجات الأساسية ومساعدة أهلها على تحسين جودة حياتهم بأهم الأشياء التى تتمثل فى الغذاء والكساء والعلاج.