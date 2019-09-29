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قرقاش: إعلام قطر يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن

وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش
أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 5:03 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 5:03 م

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن الخط الإعلامي القطري يمجد ويعبر عن ميليشيات الحوثي، ويراهن على الإخوان باستهداف السعودية والإمارات عبر الأزمة اليمنية.

وقال قرقاش - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد - "من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "أن موقف (الدوحة) يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن".. واصفا هذا المنطق بـ"الملتوي لكنه ليس بالمستغرب".


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