الإمارات تقدم 80 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي شرق المكلا اليمنية

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الهلال الأحمر عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية للأسر اليمنية المحتاجة شرق المكلا في إطار جهودها للتخفيف من معاناتها وتحسين ظروفها المعيشية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت 1000 سلة غذائية تزن نحو 80 طنا استفاد منها 5 آلاف شخص من الأسر غير القادرة في الأحياء الشرقية من مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي خففت من معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة، مقدرين لهيئة الهلال الأحمر جهودها في إيصال المساعدات لهم والتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح"، بلغت، 28 ألفا و244 سلة غذائية بمعدل 2282 طنا و115.2 كيلو، استهدفت، 141 ألفا و220 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.