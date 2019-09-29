محافظ سوهاج يعتمد أكبر حركة ترقيات بالديوان العام والوحدات المحلية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أكبر حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى، حيث تضمنت الحركة ترقية 5 آلاف و333 موظفا، وذلك وفقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبارا من 1 يوليو 2019.

يأتي ذلك في إطار قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى 30 مارس الماضي، بإجراء حركة ترقيات للموظفين المستحقين، حيث شمل القرار جميع المستويات الوظيفية بالمحافظة ومراكزها المختلفة وقراها التابعة على مستوى 11 مركزا ومدينة، و3 أحياء.

وأشار الأنصاري إلى أن عدد المرقين إلى وظائف المستوى (الأول ـ أ ) بلغ 745 موظفا، بينما الترقية إلى وظائف المستوى (الأول ـ ب) 660 موظفا، و (الثاني ـ أ) بلغ عددهم 614 موظفا، و(الثاني ب) عددهم 370 موظفا، و (الثالث ـ أ) بلغ عددهم 478 موظفا، و (الثالث ـ ب) 1756 موظفا، و(الثالث ـ ج) 518 موظفا.

وأضاف إلى أن المرقين إلى المستوى (الرابع ـ أ) بلغ عددهم 23، و (الرابع ـ ب) 22، و (الخامس ـ أ) بلغ عددهم 10موظفين، و (الخامس ـ ب) 137 موظفا.

يذكر أن مادة (5) من قرار الجهاز تمنح الموظف إعتبارا من 1-7-2019، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق، مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر، ولا يخل ذلك بموعد استحقاق العلاوة الدورية.