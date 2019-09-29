مسئول بوزارة الإسكان: 28 مليار جنيه استثمارات «الإسكان» فى الحى السكنى الخامس «جاردن سيتى» حتى يونية 2020

6 مليارات جنيه حجم الإنفاق.. و910 ملايين جنيه متأخرات مستحقة الصرف لشركات المقاولات عن ثلاثة شهور

تخفيض أمر إسناد المرحلة الثانية من 39.8 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال التشطيبات كمرحلة عاجلة

خصصت هيئة المجتمعات العمرانية حوالى 28 مليار جنيه استثمارات لضخها فى مشروع «جاردن سيتى» الحى السكنى الخامس بالعاصمة الادارية حتى 30 يونية 2020، تبعا لتصريحات مسئول حكومى.

ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع حوالى 58 مليار جنيه، صرفت المجتمعات العمرانية نحو 6 مليارات جنيه مستخلصات لصالح شركات المقاولات، ويستحق عليها مستخلصات مستحقة الصرف لحين توافر سيولة مالية عن شهرى يوليو وأغسطس بحوالى 510 ملايين جنيه، بجانب مستخلصات تحت المراجعة عن شهر سبتمبر بقيمة 400 مليون جنيه، تبعا لتصريحات المسئول لـ«مال واعمال ــ الشروق».

أضاف «يوجد دفعة مقدمة تبلغ حوالى 500 مليون جنيه واجبة السداد للمرحلة الثانية (التشطيبات) وذلك بعد تخفيض امر الاسناد من 39.8 مليار جنيه إلى حوالى 10 مليارات جنيه كمرحلة عاجلة للحى الخامس».

ويشارك فى تنفيذ مشروع جاردن سيتى الجديدة أو الحى السكنى الخامس بالعاصمة الادارية 10 شركات مقاولات هى أوراسكوم للانشاء، المراسم الدولية للتطوير العمرانى، الشعفار الإماراتية، شركة الرواد، شركة ميدكوم، شركة اتش ايه للانشاءات، شركة طلعت مصطفى، سامكريت، شركة كونكريت بلس، ابناء حسن علام.

ويقام المشروع على مساحة 1000 فدان وتعمل وزارة الاسكان على تنفيذ 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط. وحسب ما أعلنته وزارة الاسكان، من المقرر أن يضم مشروع جاردن سيتى الجديدة نحو 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بالإضافة إلى منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية وفندقين.

وقالت الوزارة إن الطراز المعمارى الذى يتم تنفيذ الحى به، هو الطراز الفرنسى القديم، ليضاهى العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحى (الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها).

«وتتراوح موازنة جهاز العاصمة الادارية للعام المالى 2019 ــ 2020، ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه، توجه للإنفاق على استكمال المشروعات القائمة، ومشروعات جديدة فى البنية التحتية والمرافق» ــ تبعا لتصريحات مسئول حكومى.