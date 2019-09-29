وزير خارجية اليمن يدعو مجلس الأمن إلى إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم

دعا وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، مساء السبت، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى "إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وذلك بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى وفك الحصار عن مدينة تعز".

وأعرب عن تقدير اليمن لدعم الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية، مؤكدا أن اليمن تمكن" بتضحيات المقاومة ودعم إخواننا من كبح جماح وجنون الميليشيات الحوثية التي قامت بتدمير كل شيء جميل في اليمن"،وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية في عدن.

وأكد أن "إيران وأذرعها العسكرية في منطقتنا العربية بما فيها الحوثيون وحزب الله تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي"، لافتا إلى "أن إيران ألحقت باليمن والجزيرة العربية ضررا بالغا"، مدينا الهجمات على منشأة شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

كما أدان "قيام ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مالياً وعسكرياً ولوجستياً من الإمارات بالتمرد على الدولة والسطو المسلح على مقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن"، معربا عن أسفه من "تعرض الجيش لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي من الطيران الإماراتي"، معتبرا ذلك "انحرافاً صريحاً عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن".

كما ثمن وزير الخارجية اليمني دور المانحين من الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمن في وقت الشدة وأسهموا في التخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية بدعم خطط الاستجابة الإنسانية أو تقديم المساعدات المباشرة.

كما جدد تأكيد الجمهورية اليمنية موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مناشدا المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.