قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون التصالح في مخالفات البناء إصلاحي وليس عقابيًا، مشيرًا إلى أن مشاهد إقبال المواطنين على التصالح تؤكد الرسالة الطيبة التي قامت بها الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن القانون يساهم في تقنين وضع الوحدة، وتسجيل المواطن لها، وتحوليها لاقتراض من البنك، ووصول المرافق بالحجم والكم المناسب لها.

وأكد أن المواطن لن يتعرض لابتزاز من جهات الإدارة بعد تقنين الوحدة، متابعًا: «التقنين يؤدي لنقلة نوعية في حياة المواطن، وقيمة الوحدة ستتضاعف من 100 ألف إلى 200 ألف».

ولفت رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إلى امتلاك مؤسسة خيرية للحالات غير القادرة على سداد الالتزامات المالية للتصالح، معلقًا: «نعمل على نفس النهج للجمعيات الأخرى بشكل مؤسسي وخدمة مجتمعية».