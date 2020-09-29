ألمانيا: تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات بالقاعات العامة

تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات، تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات في القاعات العامة أو المستأجرة بـ50 شخصًا بحد أقصى، وذلك نظرًا لاستمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يسري هذا الإجراء في حال وصل معدل الإصابات الجديدة في أي دائرة إلى أكثر من 35 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، من مشاركين في اجتماع عقدته المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات لبحث مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا.