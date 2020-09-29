ألمانيا: غرامة 50 يورو على من يزيف بياناته في المطاعم

تعتزم ألمانيا فرض غرامة لا تقل عن 50 يورو على الأفراد الذين يدلون ببيانات شخصية غير صحيحة لدى المطاعم أو منشآت ضيافة أخرى.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء حكومات الولايات الألمانية اتفقوا على ذلك خلال اجتماعهم عبر الفيديو مع المستشارة أنجيلا ميركل.

وعلى خلفية تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بدأت ميركل اليوم مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بشأن فرض قيود جديدة موحدة على مستوى ألمانيا.

وتقترح الحكومة الاتحادية أن تقتصر الاحتفالات والتجمعات في الأماكن الخاصة على 25 شخصًا، بينما تقتصر التجمعات المماثلة في الأماكن العامة على 50 شخصا.

كما تخطط الحكومة لتقييد تقديم المشروبات الكحولية في المناطق المتضررة على نحو خاص من جائحة كورونا بصفة مؤقتة.