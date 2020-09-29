محمد بن راشد: رحم الله أب الكويت الحاني وقلب الخليج النابض

نعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال بن راشد، عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء، «رحم الله أب الكويت الحاني، وقلب الخليج النابض، وأمير الإنسانية النبيل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدم وأكرم شعبه».

وأضاف «تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت، ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية».

و أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.





رحم الله أب الكويت الحاني..وقلب الخليج النابض..وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح.. حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه .. تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت..ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/wGnBFtkjTO — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 29, 2020