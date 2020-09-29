بارزاني: ندعم خطوات مواجهة تهديدات البعثات الدبلوماسية في العراق

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء أن الإقليم ينظر بقلق للتطورات الأمنية في العراق ويدعم خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مواجهة تلك التهديدات.

وقال بارزاني في بيان صحفي صدر على هامش اجتماعه مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني في أربيل، ونشره موقع "السومرية نيوز" اليوم ، إن "إقليم كردستان ينظر بقلق للتطورات الأمنية في العراق وهجمات المجاميع المسلحة على البعثات الدبلوماسية".

وشدد على أن "مهام البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي في العراق مهمة وضرورية لدعم العراق، ولا بد من حماية أمنهم وسلامتهم"، لافتا إلى أن "الإقليم يدعم بالكامل خطوات وإجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمواجهة تلك التهديدات".

وأكد بارزاني ووزير الدفاع الإيطالي "ضرورة العمل المشترك ومواصلة مهام التحالف الدولي لضمان القضاء النهائي على داعش".