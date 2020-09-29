مدير الهيئة الأرمنية بالشرق الأوسط: هناك لعبة في المنطقة لشد انتباه روسيا وإيران

فيرا يعقوبيان: لا نريد حربا.. وتركيا لا تفعل هذا في المنطقة بدون موافقة الولايات المتحدة

قالت مديرة الهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط، فيرا يعقوبيان، إن تركيا لها مشكلة كبيرة في شرق المتوسط مع اليونان، منوهة بأن هناك تحالفات في المنطقة وصراع على الموارد الطبيعية.

وأضافت يعقوبيان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن «هناك لعبة تلعب في المنطقة لشد انتباه وروسيا وإيران، رغم أنهم حلفاء لتركيا»، في إشارة منها إلى التصريحات الروسية والإيرانية الحيادية اليوم.

وأكدت أن الموقف الأرمني كان واضحًا جدًا، معقبة: «نحن لا نريد حربا؛ إذا بدأت الحرب لن تنتهي فصولها قريبا وستكون مدمرة وستزعج روسيا وإيران».

وذكرت أن «الصراع بين أذربيجان وأرمينيا عرقي له جذور في التاريخ، يعود إلى العداء التركي التاريخي الحديث بسبب الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها في عام 1915، والعداء التركي الأذربيجاني الأرمني بسبب إقليم كراباخ، فضلًا عن وصول مرتزقة سوريين إلى أذربيجان للمشاركة في الحرب ضد المسيحيين الأرمن، رغم أن سوريا كانت أول من استقبل الأرمن في سوريا عام 1915 ودافعوا عنهم ضد الأتراك».

وتابعت: «تركيا لا تفعل ذلك دون موافقة الولايات المتحدة، نظرًا لمصالحها في المنطقة وذلك بإزعاج روسيا وعدم تركها تلعب وحدها في المنطقة، إضافة إلى المشكلة الأمريكية الإيرانية حول الموضوع النووي»، ذاكرة أن الطائرات المسيرة في المنطقة إسرائيلية الصنع.

واستطردت: «من المؤسف أن هؤلاء المرتزقة وضعوا في خطط الأمام للمواجهة مع القوات الأرمنية»، موضحة أن عدد المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى أذربيجان بلغ ما يقارب 4000 مرتزق من عفرين تحديدًا.

واندلعت صباح أمس الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.