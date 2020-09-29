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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البرتغالي الصادرة، اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في حين واصلت ثقة المستثمرين تحسنها.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 3ر26 نقطة مقابل سالب 26 نقطة خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاع المؤشر خلال الشهرين السابقين، عقب تراجعه إلى سالب 1ر33 نقطة خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر ثقة قطاع التصنيع في البرتغال للشهر الثالث على التوالي ليسجل سالب 3ر14 نقطة خلال سبتمبر الماضي مقابل سالب 3ر17 نقطة خلال الشهر السابق.

وارتفع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات بشدة خلال الشهر الحالي مع ارتفاع الثقة في قطاعات تجارة الجملة وتجارة التجزئة والتشييد.

وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد بشكل عام إلى 5ر0 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 3ر1 نقطة خلال الشهر الماضي.