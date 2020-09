قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اتفاقيات أبراهام للسلام ما بين البحرين والإمارات وإسرائيل.

وأضاف بومبيو، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، أنه شكر نظيره السعودي على عمل المملكة لدفع جهود السلام في جنوب اليمن، معربًا عن تطلعه لحوار استراتيجي مثمر مع الجانب السعودي خلال شهر أكتوبر.

Good to speak with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan. We discussed the Abraham Accords, and I thanked him for Saudi Arabia’s work to advance peace in the south of Yemen. Looking forward to a productive Strategic Dialogue in October.