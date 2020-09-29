رئيس اليمن ينعى أمير الكويت: كان زعيما عظيما من طراز فريد

نعى رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وفاته المنية اليوم الثلاثاء.



ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، قال بيان النعي الصادر عن رئاسة الجمهورية اليمنية، «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها».



وأكد بيان النعي أن «الأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد زعيمًا عظيمًا من طراز فريد كانت بصماته بارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية»، منوهاً بجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والعمل دائماً على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه.



وأشار البيان إلى الأدوار العظيمة للفقيد رحمه الله في دعم اليمن في مختلف المجالات والظروف وخاصة خلال الأزمة الإنسانية الحالية، وجهوده في سبيل تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وثمن مواقف أمير الكويت الأخوية الصادقة اإى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف في السراء والضراء، مشيراً إلى ما قدمته الكويت لليمن في ظل قيادة أميرها الراحل وكل أفراد الأسرة الحاكمة لليمن من منطلق عروبي أخوي وإنساني نبيل.



وعبر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، من خلال بيان النعي باسم رئاسة الجمهورية وحكومة وشعب اليمن إلى الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق بوفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح أمير الإنسانية الراحل عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.



وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.