فنلندا تحظر تقديم الخمور بعد منتصف الليل وسط زيادة حالات كورونا

كشفت فنلندا النقاب عن قيود جديدة على المطاعم والحانات بعد التسارع في زيادة حالات كوفيد -19، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .



وقالت وزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية، كريستا كيورو، اليوم الثلاثاء، إن الحانات والمطاعم سيتعين عليها التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية في منتصف الليل اعتبارا من الثامن من أكتوبر.



وستكون القواعد أكثر صرامة في المناطق التي يتسارع فيها انتشار الوباء، مثل منطقة هلسنكي، حيث من المقرر أن ينتهي تقديم المشروبات في الساعة 10 مساء، على أن يقتصر عدد العملاء على نصف الحد الأقصى للإشغال.



وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي في هلسنكي أنه لا مفر من القيود، لأن التعرض الجماعي للفيروس حدث في المطاعم والحانات مؤخرا في جميع أنحاء البلاد.



وسجلت فنلندا حوالي 20 حالة إصابة بكوفيد- 19 من بين كل 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا للوزيرة، وأصيب إجمالي 9892 شخصا وتوفي حوالي 350 منذ ظهور الجائحة في مارس.