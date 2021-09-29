ضبط 19 ألف مطبوع دوائى دون تفويض داخل مطبعة بالقاهرة

ضبطت شرطة المصنفات، 19 ألف مطبوع دوائى دون تفويضات داخل مطبعة بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، طباعة مسئولى مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة العديد من المطبوعات التجارية والطبية بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها والتقابل مع مدير التسويق التجارى، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 19 ألف مطبوع دوائى بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا دون تأكده من الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر أنه مدير التسويق التجارى للمطبعة وأن المسئول عن تلك المخالفات هو مالك المطبعة.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيلت للنيابة لمباشرة التحقيقات.