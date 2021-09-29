كباشي يلتقي رئيس بعثة يونيتامس لبحث اتطورات الراهنة في السودان

أشاد عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

وجدد كباشي خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة فولكر بيترس، عزم الحكومة الانتقالية على استكمال مهام الإنتقال السياسي بالبلاد، وتسليم السلطة لحكومة منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية – حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وأوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة فولكر بيترس، في تصريح صحفي، إن اللقاء ركز على ثلاثة موضوعات، شملت الحوار بين مكونات الحكم الإنتقالي، والوضع في شرق السودان، بجانب عملية المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال - بقيادة عبد العزيز الحلو.

وقال بيترس إن الوضع الحالى يمثل شاغلا أساسيا للبعثة، مشيراً إلى ضرورة إجراء حوار شامل بين المكونين العسكري والمدني لتجاوز الخلافات، لافتاً إلى ضرورة المحافظة على الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية.

وأوضح أن لقاءاته الأخيرة مع الأطراف، أكدت إستشعارها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.

ودعا رئيس بعثة "يونيتامس" جميع الأطراف إلى الانخراط فى حوار شامل يطوي الخلافات، ويتفرغ بعده الشركاء لإنجاز قضايا الإنتقال الكبرى، ممثلة في الحوار الدستوري والإعداد للانتخابات المقبلة، واصفاً لقائه مع عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشي بالمثمر والبناء.