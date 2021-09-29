روسيا تُسجل 22 ألفا و430 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية 22 ألفا و430 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 21 ألفا و559 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و487 ألفا و138 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 1933 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية (ما يمثل 8.6 بالمئة من أعداد المصابين الجدد).

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 857 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد ـ 19) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مقابل 852 وفاة يوم أمس، من بينها 65 وفاة في موسكو و60 في سانت بطرسبورج، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 206 آلاف و388 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3004 إصابات، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 1933 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي العاصمة الروسية موسكو 1223 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى أن 18 ألفا و456 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 6 ملايين و653 ألفا و941 شخصا.





