قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه لم تتم إقالته من تدريب الأولمبي بعد العودة من أولمبياد طوكيو، وإنما عقده كان قد انتهى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه كان السبب في عودة الجماهير للملاعب في 2019، وحقق بطولة إفريقيا مع المنتخب الأولمبي وتم تكريمه بعدها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن 90 دقيقة فصلت المنتخب الأولمبي عن المنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو، مشيرًا إلى أن المنتخب الأولمبي من أفضل 8 فرق على مستوى العالم.

وأكد أن المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة تواصل معه ليبلغه بتجديد عقده على رأس المنتخب الأولمبي، بترشيح من البرتغالي فينجادا المدير الفني للاتحاد.

وتابع: "أقسم بالله العظيم الكابتن هاني أبو ريدة ليس له دخل في التجديد له لتولي مهمة المنتخب الأولمبي".