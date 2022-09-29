الولايات المتحدة تنصح رعاياها بمغادرة الأراضي الروسية

نصحت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا بمغادرة تلك الدولة كما حذرت المواطنين الأمريكيين من السفر إلى هناك.

وحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية ، فقد وجهت سفارة الولايات المتحدة في روسيا هذا التحذير الذي يأتي بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط لسد العجز في القوات بسبب حرب أوكرانيا وهواستدعاء لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

ونوهت السفارة إلى أن روسيا قد تمنع المواطنين الأمريكيين من مغادرة أراضيها وقد تقوم بتجنيد مزدوجي الجنسية في الخدمة العسكرية وقد ترفض إتاحة المساعدات القنصلية لهم.

ونبهت إلى أن الرحلات الجوية محدودة للغاية وغير متاحة لكن الطرق ما زالت مفتوحة للسفر بالسيارات أو الحافلات.

وأشارت السفارة إلى أن قدراتها محدودة للغاية لمساعدة المواطنين الأمريكيين وأن على هؤلاء اتخاذ تدابيرهم بصورة مستقلة للسفر في أقرب وقت ممكن.