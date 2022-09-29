ليتوانيا: تسرب الغاز من خطي نورد ستريم عمل إرهابي

وصف وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، ما يشتبه بأنه عمل تخريبي في خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و "نورد ستريم 2" بأنه "عمل إرهابي".

وقال لاندسبيرجيس أمام البرلمان: "حالة تسرب جديدة هي دليل آخر على أنه عمل متعمد، عمل أعتقد بالتأكيد أن لدي الحق في وصفه بأنه عمل إرهابي". وكان لاندسبيرجيس في معرض تعليقه على معلومات من حرس السواحل بالسويد أفادت بأنه تم اكتشاف موضع تسربب رابع في خطي الأنابيب ببحر البلطيق اللذين يمتدان من روسيا إلى ألمانيا.

وأعرب الوزير الليتواني عن اعتقاده بأن العمل التخريبي يؤجج المخاوف ويعيق إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وبحسب وكالة "بي إن إس" الإخبارية، قال لاندسبيرجيس: "يتوافق كل هذا مع تعريف العمل الإرهابي، على الأقل من وجهة نظر سياسية، ثم يأتي التقييم القانوني لاحقا".