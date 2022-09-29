إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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أصيب ستة أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار شارك فيه عدة مسلحين في حرم مدرسة ثانوية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية الأربعاء.

وذكرت محطة إيه بي سي نيوز أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 1245 ظهرا بالتوقيت المحلي في مرافق مشتركة بين رودسديل نيوكامر ومدرسة باي إيريا تكنولوجي في المدينة.

ونقل خمسة من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان للشرطة إن سيارة توقفت بجانب حرم المدرسة وخرج ثلاثة مسلحين وفتحوا النار ثم غادروا. ومن بين المصابين الستة، تم الإبلاغ عن إصابة شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة.