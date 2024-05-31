أوكرانيا توقع اتفاقيات أمنية مع السويد وأيسلندا والنرويج

وقعت أوكرانيا اتفاقيات أمنية مع أيسلندا والنرويج والسويد.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الجمعة، قبل حفل التوقيع في ستوكهولم إن "الاتفاقية هي إشارة قوية لروسيا بأنه من غير المجدي في الأساس مواصلة الحرب بناء على افتراض أن الدول الغربية سوف تنهك."

ووصف كريسترسون دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بأنه "مهمة وجودية أساسية" لدول شمالي أوروبا، التي يتعرض أمنها أيضا للتهديد جراء تصرفات روسيا.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر للسويد على ما قدمته من مساعدات، وشدد قائلا "معا فقط يمكننا إيقاف جنون موسكو".

ويُذكر أن هذه الاتفاقيات صالحة مبدئيا لمدة 10 سنوات. وكانت أوكرانيا قد وقعت من قبل اتفاقيات أمنية مماثلة مع الدنمارك وفنلندا.

ويزور زيلينسكي ستوكهولم لحضور القمة الثالثة بين أوكرانيا ودول شمالي أوروبا.

وقال كريسترسون إنه من المقرر إجراء محادثات بشأن توفير مزيد من وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا، وعقد قمة سلام في سويسرا في يونيو القادم، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لمسار أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكرى والاتحاد الأوروبي. ويعقد زيلينسكي أيضا اجتماعات منفصلة مع رؤساء حكومات كل من فنلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا.