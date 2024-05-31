فرنسا تمنع إسرائيل من المشاركة في معرض سنوي للأسلحة بسبب عملياتها العسكرية في رفح

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري" للأسلحة وصناعة الدفاع هذا العام، والمقرر عقده في مدينة فيلبانت بالقرب من باريس الشهر المقبل.

وأفادت الدفاع الفرنسية بأن "الشروط لم تعد متوافرة لاستضافة شركات إسرائيلية في المعرض في الوقت الذي يدعو فيه ماكرون إسرائيل إلى وقف العمليات في رفح".

وقال متحدث باسم منظمي المعرض: "بعد قرار السلطات الحكومية، لن يكون هناك جناح إسرائيلي في صالون يوروساتوري 2024"، وفقا لتصريح نقلته وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب عن غضبه بسبب الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد العديد من النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، الاثنين الماضي: "نحن غاضبون من الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل العديد من النازحين في رفح".

ودعا إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، نافيًا وجود مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين. وشدد في تدوينته على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.