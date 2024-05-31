ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر في الهند إلى 28 قتيلا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر التي تضرب البلاد، إلى نحو 28 قتيلا، مشيرة إلى أن هذه الموجة قد تستمر حتى غد السبت.

وقال مسؤولون، في تصريحات صحفية، إن 14 شخصا لاقوا حتفهم في ولاية بيهار شرقي الهند، من بينهم 10 أشخاص شاركوا في تنظيم الانتخابات التشريعية الجارية حاليا في البلاد، والتي تتم على سبع مراحل.

كما كشفت السلطات عن أنه تم الإبلاغ عن وفاة 10 أشخاص في المستشفى الحكومي في منطقة روركيلا بولاية أوديشا، مما دفع حكومة الولاية إلى نصح السكان بتجنب الخروج بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر، وهي فترة ذروة درجات الحرارة.

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بسبب الحر في ولاية جاركاند المجاورة لولاية بيهار كما سجلت مدينة دلهي في شمال الهند، أول حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا الأسبوع، بعد بلغت درجة الحرارة 45.4 درجة مئوية بعد ظهر اليوم.

وتشهد الهند صيفا حارا جدا، حيث سجلت منطقة في العاصمة نيودلهي أعلى درجة حرارة تشهدها البلاد على الإطلاق وهي 52.9 درجة مئوية هذا الأسبوع، كما شهدت باكستان المجاورة للهند أيضا زيادة كبيرة في حرائق الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 52.2 درجة مئوية الأسبوع الماضي.