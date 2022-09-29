السويد: 3 من بين 4 مواضع تسرب الغاز في خطي نورد ستريم على بعد كيلومترات من بعضها

قالت قوات خفر السواحل السويدية، اليوم الخميس، إن ثلاثة من بين أربعة مواضع لتسرب الغاز في خطي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في المياه السويدية والدنماركية في بحر البلطيق تقع على بعد كيلومترات قليلة من بعضها.

وأضافت قوات خفر السواحل "هناك موضعان لتسرب الغاز حاليا في المياه السويدية، وتسرب أكبر في نورد ستريم 1 وتسرب أصغر في نورد ستريم 2".

وتقع نقطتا التسرب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسويد على بعد ميل بحري عن كل منهما الأخرى، أي أقل من 1.8 كيلومتر.

وتعد المسافة من التسرب الأصغر في السويد بخط نورد ستريم 2، إلى موضع التسرب الأقرب في المياه الدنماركية 2.6 ميل بحري.

ويشار إلى أن هناك تسريبات معروفة على كل من جانبي خط نورد ستريم 1. كما أن هناك أيضا تسريبين على جانب من خط نورد ستريم 2. ومازال الجانب بي مستقرا، وفقا لما قاله المتحدث باسم نورد ستريم 2 إيه جي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).