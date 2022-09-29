لندن تكرم أفريقياً حارب الاستعمار البريطاني

وأصبح تمثال تشيليمبوي البالغ طوله خمسة أمتار أول تمثال لشخصية أفريقية يوضع في ميدان الطرف الأغر.

المنحوتة المصنوعة من البرونز مستوحاة من صورة التقطت عام 1914 لتشيليمبوي وهو يقف إلى جانب المبشر المسيحي البريطاني، جون تشورلي، أمام كنيسته في قرية مبومبي جنوبي مالاوي.

يظهر تشيليمبوي في الصورة مرتديا قبعة عريضة الحافة، ما كان يعد خرقا لقواعد الحكم الاستعماري التي كانت تحظر على الأفارقة ارتداء القبعات أمام أشخاص بيض.

وفي حين أن الاثنين يقفان جنبا إلى جنب في الصورة، إلا أن الفنان الذي نحت التمثال أجرى تعديلا من شأنه ضمان أن يلفت تشيليمبوي أنظار الناس.

فقد صمم الفنان المالاوي المولد، سامسون كامبالو، القطعة الفنية بحيث جعل حجم تشيليمبوي أكبر بكثير من حجم تشورلي. وسيقف تمثاله عاليا، يطغى على تمثال تشورلي.

وجاء على موقع عمدة لندن على الإنترنت: "من خلال زيادة المقاييس، فإن الفنان يُعلي (شأن) تشيليمبوي وتاريخه، ويبرز الأشخاص الذين لم يتم تمثيلهم بشكل كاف في تاريخ الإمبراطورية البريطانية في أفريقيا وما وراءها".

ورغم أن النصب وضع في مكان بارز في لندن، إلا أن تشيليمبوي يظل شخصية مجهولة بالنسبة لكثيرين.

يقول الفنان كامبالو، وهو أستاذ مشارك بكلية الفنون الجميلة بجامعة أوكسفورد بإنجلترا: "ربما هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون من هو تشيليمبوي. وهذا هو الهدف [من وراء التمثال]".

يعتبر تشيليمبوي على نطاق واسع واحدا من أوائل الأفارقة الذين حاربوا ضد ظلم الاستعمار في القرن العشرين؛ حيث تزعم انتفاضة ضد البريطانيين في مالاوي (التي كانت تعرف سابقا باسم نياسالاند) عام 1915.

وعلى الرغم من أن الانتفاضة لم تستمر طويلا، إلا أنها أحدثت صدى عبر أنحاء القارة الأفريقية وخارجها.