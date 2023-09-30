أفاد محمود سامي نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بالوصول إلى تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب، لدعم ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنهم مستمرون في جمع التوكيلات كبداية للاحتكاك بالشارع ورصد ما يدور في مكاتب الشهر العقاري.



وأضاف أن تنسيقا يُجرى في الوقت الحالي، بشأن تحالف الحزب مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى بشأن خوض الانتخابات.



وأشار إلى استمرار فريد زهران، في هذا المسار، شأنه شأن المرشحين المحتملين جميلة إسماعيل وأحمد الطنطاوي.



وأوضح أنه مع استكمال كل منهم الخطوة الأولى لخوض الانتخابات سيعقد اجتماع فيما بينهم لحسم الموقف فيما إذا كان أحدهم سيمثل تيار الحركة المدنية من خلال توافقهم أو يقررون استكمال مساراتهم.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت بيانا ردت فيه على الشائعات والأكاذيب والشكيك والتطاول غير المقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.



وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيانها، إنها تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.



وأضافت أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.



وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأنه تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.