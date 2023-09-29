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يرى عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة المصري البورسعيدي مساء الخميس، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخسر فريق فاركو أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال حنفي في تصريحات تليفزيونية: «نستعد لتقديم شكوى وتدعيمها بمشهد مراجعة حكم الساحة لتقنية الـ(VAR)».

وأضاف: «تعرضنا لعدة أخطاء تحكيمية بعد مرور أسبوعين فقط من عمر الدوري».

وأتم: «نحترم ونقدر كل الحكام بما فيهم حمادة القلاوي ولكنه لم يكن موفقا اليوم، ونبحث عن حقوقنا فقط».