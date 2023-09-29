فاركو يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بسبب أخطاء مباراة المصري

قرر مجلس إدارة نادي فاركو، التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمس أمام المصري، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدم احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء واضحة لصالح الفريق السكندري.

وأكد جون إدوارد عضو مجلس إدارة نادي فاركو والمشرف العام على الكرة، أن ناديه سيتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية التي صاحبت مباراة الفريق أمام أمام المصري بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: "سنطالب بالمحاسبة وأن يكون هناك شفافية في التحقيقات وإعلامنا بها كاملة، بالإضافة إلى الاستماع لما حدث داخل غرفة "الفار" أثناء الحديث عن ركلة الجزاء".

وأتم: "لن نطالب باستبعاد الحكم ولكننا نريد علاج الخلل في منظومة التحكيم، والفرار بالعلاج في يد لجنة الحكام واتحاد الكرة، ولابد من الحساب، وتحقيق العدل والمساواة بين الجميع".