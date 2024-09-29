تلقى برشلونة الخسارة الأولى له هذا الموسم في الدوري الإسباني، على يد مضيفه أوساسونا، بنتيجة 2-4، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الثامنة.

رباعية أوساسونا حملت توقيع بوديمير "هدفين" (18 و72)، وبريان زاراجوزا (28) وأبيل بريتونس (85).

بينما سجل هدفي برشلونة، باو فيكتور ولامين يامال في الدقيقتين 53 و89.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، مقابل 14 نقطة لأوساسونا سادس الترتيب.

وبإمكان ريال مدريد صاحب الوصافة (17 نقطة) أن يقلص الفارق مع برشلونة إلى نقطة واحدة، حال فاز الملكي على أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد.