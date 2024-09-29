 الجيش اللبناني يحذر من الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يحذر من الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي

وكالات
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 10:39 ص | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 10:39 ص

أهاب الجيش اللبناني، اليوم، بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

واغتالت إسرائيل، الجمعة، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بغارات عنيفة استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت الغارات أيضا عن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مسئولين أميركيين قولهم إن إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان.


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