هاريس: استقرار الشرق الأوسط تزعزع في قيادة حسن نصر الله

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة كامالا هاريس عن دعمها لإسرائيل بعد اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.



وقالت هاريس في بيان لها، نشره البيت الأبيض، يوم السبت، إن "حسن نصر الله تلطخت يداه بدماء أمريكيين. وفي غضون العقود كانت قيادته لـ "حزب الله" تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وأضافت أنها والرئيس جو بايدن "لا يريدان رؤية تصعيد النزاع في الشرق الأوسط ليتحول إلى حرب أوسع في المنطقة".

وقالت: "كنا نعمل على حل دبلوماسي على امتداد الحدود الإسرائيلية – اللبنانية ليكون بإمكان الناس أن يعودوا إلى المنازل على جانبي الحدود. وتبقى الدبلوماسية الطريق الأفضل للمضي قدما بحماية المدنيين وتحقيق استقرار مستمر في المنطقة".

وكان الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله قد قتل يوم السبت جراء غارة إسرائيلية على مقر قيادة للجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.