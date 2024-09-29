الصين تتجه لخفض أسعار الرهن العقاري لإنعاش سوق الإسكان

اعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، أن الصين اتخذت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض على ما يصل إلى 3ر5 تريليون دولار من الرهون العقارية لملايين الأسر في أحدث محاولاتها لدعم قطاع العقارات المتعثر.

ونقلت وكالة بلومبرج عن البنك قوله، في بيان صدر في وقت متأخر اليوم الأحد، إنه سيكون في مقدور أصحاب المنازل إعادة التفاوض على الشروط مع مقرضيهم الحاليين اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وأفاد البيان بأن هؤلاء الذين اختاروا أسعار الفائدة الثابتة للرهن العقاري يمكنهم أيضا إعادة التفاوض على قروض جديدة بناء على أحدث سعر فائدة أساسي للقرض، وهو سعر مرجعي لقروض الرهن العقاري.

وتؤكد الخطة، التي تم الإعلان عنها كجزء من حزمة تحفيز واسعة في وقت سابق من هذا الأسبوع، عزم بكين على إنهاء الركود طويل الأمد في قطاع الإسكان الذي أثر سلبيا على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.