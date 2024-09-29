حذر الإعلامي عمرو أديب، من غضب نادي الزمالك وجماهيره، قائلا: "احذروا غضب الزمالك.. كل من سخر وقلل من كيان الزمالك كانوا سبب الفوز، انتظرنا هذا النصر طويلا ".

ورأى خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة MBC" مصر" مساء السبت، أن بطولة كأس السوبر الإفريقي لم تكن لتضف شيئا لخزائن النادي الأهلي، قائلا: "عندهم قاعة كبيرة مليانة كؤوس وحلل وحاجات كثيرة هتفيدهم بإيه"، على حد وصفه.

وأضاف أن نادي الزمالك كان بحاجة إلى نقطة انطلاق جديدة لينطلق منها نحو تحقيق الانتصارات، معقبا: "الزمالك كان يحتاج إلى نقطة البداية وينطلق إلى أعلى السموات ويحقق كل الانتصارات.. هذا هو عام الزمالك".

وشدد أن الأهلي "لم يلعب بجنيه واحد" طيلة أحداث المباراة، وظهر "بأسوأ حالاته على الإطلاق"، قائلا: "أول مرة في حياتي أرى الأهلي قلقان وخايف، ولأول مرة يكسب من يستحق الفوز، الحظ مش كل حاجة".

وأشاد بأداء لاعبي الزمالك، واصفا إياه بالـ "الهائل"، معلقا على تصدي محمد عواد لضربة الجزاء التي سددها يحيى عطية الله قائلا: "صوتي بعد ضربة الجزاء وصل لآخر 6 أكتوبر و 7 و 8 و 9 أكتوبر، الله عليك يا عواد".

وختم محاكيا ركلة جزاء مهاجم الأهلي وسام أبو علي: "قال لك لأ.. والنبي لأ ما هي داخلة.. خلي الناس تنبسط وخلي الزمالك يعيش، وعشنا وكدنا".