محافظ شمال سيناء يتفقد العام الدراسي الجديد بمدارس بئر العبد

قام اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بزيارة تفقدية للعام الدراسي الجديد في مدرستي عاطف السادات الابتدائية والنصر الإعدادية المشتركة بإدارة بئر العبد التعليمية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ الفصول الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، بما في ذلك رياض الأطفال، بالإضافة إلى المكتبة والفناء وقاعات الأنشطة وحجرات المعلمين.

وأكد المحافظ انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي، مشيرًا إلى تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من أثاث وكتب مدرسية وهيئة تدريس، فضلاً عن إجراء الصيانة البسيطة المطلوبة في المدارس.