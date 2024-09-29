السوداني: أطالب القوى الكبرى بتحمل مسئوليتها إزاء الاعتداءات الصهيونية على غزة ولبنان



طالب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، القوى الكبرى في العالم بتحمل مسئولياتها في منع الاعتداءات، ووقف الإبادة الجماعية ذات الأبعاد الخطيرة، التي يواصل "الكيان الصهيوني" ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وإمتدت اعتداءاته الوحشية إلى لبنان.

وأعرب السوداني، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر، عن تقدير الحكومة العراقية لمواقف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، إزاء استمرار العدوان، ومحاولات توسعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، حسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أشاد السفير سيلر بمواقف العراق السياسية على الساحة الدولية، وسعيه نحو العمل على التهدئة ومنع إتساع الصراع، وهو ما توضح لدى الدول الأوروبية.

وحسب البيان، جرى بحث مجالات التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي واستعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، واستمرار العدوان "الصهيوني" على كل من لبنان وغزّة.