حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بمدينة الإسماعيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت إدارة تنظيم المخلفات بالإسماعيلية بالتعاون مع حي ثان و ثالث بالمدينة، حملة مكبرة لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة.

واتخذت الحملة الإجراءات القانونية اللازمة حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وهدمت الوحدات المحلية أوكار النباشين بجوار الصناديق.

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المرور والمارة على الأرصفة والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.