 إصابات وأضرار بالبنية التحتية جراء هجمات روسية على زابوريجيا في جنوب أوكرانيا - بوابة الشروق
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إصابات وأضرار بالبنية التحتية جراء هجمات روسية على زابوريجيا في جنوب أوكرانيا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 6:35 م

أُصيب 16 شخصا وتضررت البنية التحتية المدنية بشدة في هجمات جوية روسية متجددة على مدينة زابوريجيا الصناعية جنوبى أوكرانيا، حسبما أفاد الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف عبر تطبيق "تليجرام" اليوم الأحد.

ونشر فيدوروف صورا للمنازل المدمرة، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا ربما لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض. وأضاف أن عدة حرائق اندلعت بعد ما مجموعه 13 غارة جوية.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، إن مدينة أوكرانية أخرى تتعرض للإرهاب بسبب الضربات الجوية الروسية، داعيا حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى تقديم المزيد من الأسلحة.

وأضاف أن الاقتصاد الروسي يجب أن يُستهدف لإزالة الأساس الذي يستند إليه في مواصلة الحرب.


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