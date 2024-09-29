ريال بيتيس يهزم إسبانيول في الدوري الإسباني

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سجل فريق ريال بيتيس هدفا متأخرا في نهاية المباراة، ليحقق فوزا ثمينا 1-0 على ضيفه إسبانيول اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

يدين بيتيس بهذا الانتصار إلى لاعبه الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 85 من المباراة، التي أقيمت على استاد بينتو فيامارين.

وبهذا يعود بيتيس إلى درب الانتصارات بعد تعادل وخسارة في آخر جولتين ليحقق انتصاره الثالث هذا الموسم.

وارتفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة في المركز الثامن. في المقابل تجرع إسبانيول الخسارة الثالثة تواليا ليتجمد في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.