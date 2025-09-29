هيثم فاروق: إزاي نكسب الأهلي وإحنا مش عارفين نبدأ هجمة؟

انتقد هيثم فاروق، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أداء لاعبي الفريق الأبيض عقب الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة.

وكتب فاروق عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»:" شوط ثانٍ ولا أسوأ.. إزاي عايزين نكسب وإحنا مش عارفين نبدأ هجمة ونفقد الكرة بسرعة البرق."

وأضاف:" كثير من اللاعبين خذلونا، خسارة."

وأتم:" الحمد لله على كل شيء."

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة قاسية أمام الأهلي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، قبل أن يتراجع أداؤه في الشوط الثاني ويترك الأفضلية للمارد الأحمر الذي قلب النتيجة لصالحه.