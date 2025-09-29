 النحاس: عانينا من الضغوط قبل 4 أيام من مباراة القمة - بوابة الشروق
النحاس: عانينا من الضغوط قبل 4 أيام من مباراة القمة

محمد الديك
نشر في: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 11:19 م | آخر تحديث: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 11:19 م

أكد عماد النحاس، مدرب الأهلي، أنه تعرض للضغط قبل مباراة الزمالك في الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ولعبة وجهاز فني وإدارة".

وأضاف: "لم نقدم أداء جيدا في أول 10 دقائق من المباراة، خلال الأربعة أيام الماضية تحدثنا مع اللاعبين على ضرورة الهدوء".

وواصل: "ضغط 4 أيام صعب والمباريات الكبيرة تلعب على التفاصيل الصغيرة، وكان لدينا إصرار على التعادل غيرنا طريقة اللعب بعد دخول حسام عبد المجيد كرأس حربة".


