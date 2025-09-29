النحاس: عانينا من الضغوط قبل 4 أيام من مباراة القمة

أكد عماد النحاس، مدرب الأهلي، أنه تعرض للضغط قبل مباراة الزمالك في الدوري.
وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.
وقال النحاس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ولعبة وجهاز فني وإدارة".
وأضاف: "لم نقدم أداء جيدا في أول 10 دقائق من المباراة، خلال الأربعة أيام الماضية تحدثنا مع اللاعبين على ضرورة الهدوء".
وواصل: "ضغط 4 أيام صعب والمباريات الكبيرة تلعب على التفاصيل الصغيرة، وكان لدينا إصرار على التعادل غيرنا طريقة اللعب بعد دخول حسام عبد المجيد كرأس حربة".