النحاس: عانينا من الضغوط قبل 4 أيام من مباراة القمة

أكد عماد النحاس، مدرب الأهلي، أنه تعرض للضغط قبل مباراة الزمالك في الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ولعبة وجهاز فني وإدارة".

وأضاف: "لم نقدم أداء جيدا في أول 10 دقائق من المباراة، خلال الأربعة أيام الماضية تحدثنا مع اللاعبين على ضرورة الهدوء".

وواصل: "ضغط 4 أيام صعب والمباريات الكبيرة تلعب على التفاصيل الصغيرة، وكان لدينا إصرار على التعادل غيرنا طريقة اللعب بعد دخول حسام عبد المجيد كرأس حربة".