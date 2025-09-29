إضراب المنقذين في شواطئ جزيرتي مايوركا وإيبيزا الاسبانيتين

أعلن المنقذون في جزيرتي مايوركا وإيبيزا الإسبانيتين إضرابا مفتوحا في منتجعات على البحر المتوسط تعرف بشواطئها الرائعة.

وأطلقت نقابة "يونيو سوكوريستيس بالياريس" الإضراب باحتجاجات في شاطئي كان بير أنتوني في بالما وسون ماتياس في كالفيا بمايوركا يوم الأحد، احتجاجا على الأجور المنخفضة والعقود المؤقتة وساعات العمل الشهرية التي تتجاوز أحيانا 200 ساعة.

ونظراً لمتطلبات الحد الأدنى للخدمة المفروضة قانوناً في إسبانيا أثناء الإضرابات، يمكن لجزء صغير فقط من الموظفين التوقف عن العمل في أي وقت. بالنسبة لمنقذي الشواطئ في جزر البليار، صدر أمر بـ حد أدنى للخدمة بنسبة 100%، مما يعني أن مراقبة الشاطئ تظل عاملة بالكامل.

وتهدف النقابة إلى لفت الانتباه إلى ما يصفه بـ ظروف العمل غير المستقرة في القطاع. ويضطر العديد من منقذي الشواطئ إلى تقاسم أماكن الإقامة لأنهم لا يستطيعون تحمل الإيجارات المرتفعة في الجزر التي تستقبل ملايين السياح كل عام.

وتعرضت الحكومة المحافظة لجزر البليار، بقيادة الرئيسة مارجا بروهينس، لانتقادات لفشلها في معالجة أزمة الإسكان أو توزيع عائدات السياحة بشكل عادل.

وبالإضافة إلى تحديث الاتفاقية الجماعية، التي ظلت دون تغيير منذ عام 2016، يطالب المنقذون بالمزيد من الاستثمار العام في سلامة الشواطئ وتطبيق أكثر صرامة للوائح الحالية. على سبيل المثال، تفيد التقارير بأن بعض الشواطئ تبدأ الموسم دون منقذين أو توظف أفراداً غير مؤهلين.

وشارك ما يقرب من 30 منقذ شواطئ في المظاهرة في سون ماتياس، وفقا لتقديرات صحيفة دياريو دي مايوركا.