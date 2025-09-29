النحاس: مباراة الزمالك هي الأفضل للأهلي منذ بداية الموسم

يرى عماد النحاس، مدرب الأهلي، أن مباراة الزمالك هي الأفضل لفريقه منذ بداية الدوري في الموسم الحالي.
وقال النحاس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هذه أفضل مباراة لنا في هذا الموسم، أبارك لجماهير الأهلي التي كانت تنتظر تلك المباراة بفارغ الصبر".
وأضاف: "أشكر اللاعبين لإصرارهم على المكسب وتكون مباراة الزمالك بداية للانتصارات القادمة".
وواصل: "كل اللاعبين تقدم بأداء شكل جيد و كل ما تصل الي المرمي قادر على التسجيل".
وتابع مدرب الأهلي: "محمد شريف حاول أكثر من مرة وغاب عنه التوفيق".
وأنهى: "لدينا غيابات مؤثرة والفوز يغطي على كل الأمور السلبية، لا توجد شئ للظروف كل الأمور مخطط لها كنا مجهزين كل التغييرات".
وأنهى: "النحاس كان يغيب عنا التركيز في بداية اللقاء".