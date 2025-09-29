 النحاس: مباراة الزمالك هي الأفضل للأهلي منذ بداية الموسم - بوابة الشروق
الإثنين 29 سبتمبر 2025 11:34 م القاهرة
النحاس: مباراة الزمالك هي الأفضل للأهلي منذ بداية الموسم

محمد الديك
نشر في: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 11:23 م | آخر تحديث: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 11:27 م

يرى عماد النحاس، مدرب الأهلي، أن مباراة الزمالك هي الأفضل لفريقه منذ بداية الدوري في الموسم الحالي.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هذه أفضل مباراة لنا في هذا الموسم، أبارك لجماهير الأهلي التي كانت تنتظر تلك المباراة بفارغ الصبر".

وأضاف: "أشكر اللاعبين لإصرارهم على المكسب وتكون مباراة الزمالك بداية للانتصارات القادمة".

وواصل: "كل اللاعبين تقدم بأداء شكل جيد و كل ما تصل الي المرمي قادر على التسجيل".

وتابع مدرب الأهلي: "محمد شريف حاول أكثر من مرة وغاب عنه التوفيق".

وأنهى: "لدينا غيابات مؤثرة والفوز يغطي على كل الأمور السلبية، لا توجد شئ للظروف كل الأمور مخطط لها كنا مجهزين كل التغييرات".

وأنهى: "النحاس كان يغيب عنا التركيز في بداية اللقاء".


